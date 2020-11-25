ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب "حسين الزهيري"، متأثرا بفيروس كورونا، وإننا إذ نتقدم بأحرِّ التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان، نسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويحشره مع الصالحين. pic.twitter.com/WNKLvhyI1W — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) November 24, 2020

توفي عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية حسين الزهيري، في لبنان نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وقال مصدر برلماني إن الزهيري توفي نتيجة تعرضه لمضاعفات شديدة في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يخضع للعلاج.

ونعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النائب الزهيري.

وأصيب عدة مسؤولين عراقيين بينهم وزراء ووكلاء ونواب ومحافظون بالفيروس وقد توفي عدد منهم.

وسجل العراق أكثر من 12 ألف وفاة بفيروس كورونا مع عدد إصابات يبلغ نحو 540 ألف إصابة، وهو في المرتبة 20 من حيث عدد الوفيات والإصابات في العالم.

وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن أعلن في يونيو الفائت عن تفشي وباء كورونا داخل مجلس النواب، مؤكداً إصابة 20 نائباً مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.