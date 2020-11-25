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وفاة نائب عراقي في مستشفى بلبنان بعد إصابته بكورونا

حسين الزهيري
فيروس كورونا

وفاة نائب عراقي في مستشفى بلبنان بعد إصابته بكورونا

نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النائب الزهيري

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دبي - العربية.نت

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توفي عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية حسين الزهيري، في لبنان نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وقال مصدر برلماني إن الزهيري توفي نتيجة تعرضه لمضاعفات شديدة في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يخضع للعلاج.

ونعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النائب الزهيري.

وأصيب عدة مسؤولين عراقيين بينهم وزراء ووكلاء ونواب ومحافظون بالفيروس وقد توفي عدد منهم.

وسجل العراق أكثر من 12 ألف وفاة بفيروس كورونا مع عدد إصابات يبلغ نحو 540 ألف إصابة، وهو في المرتبة 20 من حيث عدد الوفيات والإصابات في العالم.

وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن أعلن في يونيو الفائت عن تفشي وباء كورونا داخل مجلس النواب، مؤكداً إصابة 20 نائباً مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.

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