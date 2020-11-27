  • مباشر
اللغة

ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد

ربع الله
ربع الله

ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد

رجال مسلحون بهراوات وعصي ينهالون ضربا على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مشاهد تكاد لا تصدق شغلت العراقيين خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة تظهر رجالا مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضربا على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد.

وفي التفاصيل، كال عدد من الناشطين العراقيين والإعلاميين على وسائل التواصل شتى الانتقادات، لتفلت ميليشيات من عناصر "ربع الله" الموالية لإيران، واقتحامهم للمركز متخطين سلطة الدولة والقانون، فيما انتقد آخرون الحكومة التي سمحت بمثل هذا التفلت.

في حين شبه آخرون هذا التصرف بتصرفات الدواعش يوم بسطوا قوانينهم السوداء وبطشهم على مناطق واسعة في العراق.

وأظهرت المشاهد التي أشعلت غضبا على مواقع التواصل بين العراقيين، عناصر ملثمين يحملون هراوات ويضربون نساء، فيما عمد بعضم إلى جر العاملات في أحد مراكز التدليك في العاصمة العراقية إلى الخارج وانهالوا عليهن بالضرب.

وفي حين لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق أو بيان حول الحادث، اتهم ناشطون عراقيون ميليشيات ربع الله التي ظهرت حديثا على الساحة العراقية، قبل أشهر، باقتحام المركز.

وكان اسم تلك المجموعة ظهر بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما اتهمت باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جسمنا يتذكر الوباء.. بطاقة أمل قد تحمينا لسنوات! جسمنا يتذكر الوباء.. بطاقة أمل قد تحمينا لسنوات!
قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
التقط صورة مع معجبين ثم اختفى.. خطف لاعب مصري شهير التقط صورة مع معجبين ثم اختفى.. خطف لاعب مصري شهير

قبل أن تذهب

تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52
تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52

اكتشف المزيد