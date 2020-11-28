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سقط فجأة أثناء المباراة.. وفاة اللاعب العراقي سجاد علي

سجاد علي
اللاعب الراحل سجاد علي

سقط فجأة أثناء المباراة.. وفاة اللاعب العراقي سجاد علي

الهيئة المؤقتة قررت إعلان الحداد 3 أيام والوقوف دقيقة صمت قبل مباريات السبت المقررة

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دبي - العربية.نت

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توفي لاعب كرة القدم العراقي، سجاد علي، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء مباراة فريقه ضمن دوري الدرجة الأولى، وذلك بحسب ما أكدته الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة.

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وقالت الهيئة في بيان "تعرض لاعب فريق الصليخ سجاد علي إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه أمام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى "المستوى الثاني".

ونقل اللاعب فورا إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة هناك نتيجة نوبة قلبية وفقاً لما أكدته الفحوصات الطبية.

دقيقة صمت وحداد 3 أيام

إلى ذلك، قررت الهيئة الموقتة إعلان الحداد 3 أيام والوقوف دقيقة صمت قبل مباريات السبت المقررة ضمن المرحلة الخامسة لبطولة العراق لكرة القدم حدادا على روح اللاعب.

يشار إلى أن هذه أول حادثة وفاة للاعب كرة قدم أثناء المباريات في المسابقات الكروية في العراق، بحسب مدير المكتب الإعلامي للهيئة المؤقتة يوسف فعل.

إلى ذلك، نعى رئيس الهيئة المؤقتة، إياد بنيان، وفاة اللاعب الشاب، قائلا "نعزي الأوساط الكروية وعائلة اللاعب الفقيد لرحيل موهبة كروية شابة".

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