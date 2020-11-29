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الرئيس العراقي: نريد إجراء انتخابات بلا تزوير أو تلاعب

برهم صالح يوقّع قانون الانتخاب الجديد
برهم صالح يوقّع قانون الانتخاب الجديد
ميليشيات العراق

الرئيس العراقي: نريد إجراء انتخابات بلا تزوير أو تلاعب

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العربية.نت، وكالات

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد ضرورة توفير متطلبات نجاح الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن صالح استقبل النائبين بالبرلمان محمد شياع السوداني وخالد المفرجي في لقاءين منفصلين، بحث خلالهما "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد وأهمية دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين الضرورية المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد".

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وشدد صالح على "أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها والتهدئة وتعزيز الاستقرار الأمني وتوفير كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب".

وقالت الرئاسة إنه جرى خلال اللقاءين أيضا بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد وأهمية العمل على مكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها البلاد إثر تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في يوليو تموز الماضي أن الانتخابات النيابية في البلاد ستجرى يوم السادس من يونيو حزيران 2021.

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