أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، أن قيادة عمليات سومر بدأت تنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز ذي قار.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن تعزيزات أمنية وصلت إلى ذي قار لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.

هذا وشهدت الناصرية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، انتشار قوات وآليات عسكرية للجيش والشرطة العراقية على مقربة من ساحة الحبوبي وعدد من الشوارع والتقاطعات في مدينة الناصرية، بينما تواصل خلية الأزمة برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، والتي أمر بتشكيلها رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي لقاءتها المستمرة مع شيوخ العشائر وأساتذة الجامعات.

كما التقت خلية الأزمة بمتظاهري ساحة الحبوبي، وتم الاتفاق على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر.

وشهدت ساحة الحبوبي، الجمعة الماضية، سقوط قتلى وجرحى نتيجة الصدامات بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري، وتدخل القوات الأمنية لتفريق الطرفين.

وأفادت مصادر أمنية بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 80 آخرين جراء اقتحام أنصار الصدر لساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، والتي يتمركز فيها ناشطو حركة تشرين الاحتجاجية.