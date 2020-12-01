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22 صاروخاً و4 قذائف خلال عملية تفتيش في الأنبار

قوات الأمن العراقية (أرشيفية من فرانس برس)

22 صاروخاً و4 قذائف خلال عملية تفتيش في الأنبار

الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية: قيادة عمليات الأنبار بدأت عملية تفتيش بمناطق جنوب الطريق الدولي السريع

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دبي - العربية.نت

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بدأت قيادة عمليات الأنبار، الثلاثاء، عملية تفتيش بمناطق جنوب الطريق الدولي السريع، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال المتحدث إنه تم العثور على 22 صاروخاً و4 قذائف خلال العملية.

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يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم منتسب غرب محافظة الأنبار، بكمين لتنظيم "داعش".

كما أفاد مصدر لوسائل إعلام محلية بأن ثلاثة أشخاص بينهم منتسب في مديرية الجنسية بقضاء الرطبة غرب الأنبار، سقطوا ضحايا إثر كمين نصبه مسلحو داعش.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

يذكر أن العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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