  • مباشر
اللغة

خطر "داعش" مستمر.. تفكيك وكر للتنظيم في ديالى

خطر "داعش" مستمر.. تفكيك وكر للتنظيم في ديالى

خبير أمني: "الاستخبارات تمكنت أيضاً من الاستيلاء على 7 عبوات ناسفة محلية الصنع ومطورة للتركيب على دراجات نارية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت لا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة، كشف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الأربعاء، عن تفكيك وكر تابع للتنظيم في ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية.

وقال أبو رغيف في تغريدة إن "الاستخبارات العسكرية تفكك وكراً تابعاً لعصابات داعش عبارة عن بيت طين، لجعله بمثابة مأوى لهم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في منطقة الكساسبة بناحية هبهب ب‍ديالى".

حتى آخر لحظة.. ضغوط أميركية مستمرة ومتزايدة تواجه إيران إيران حتى آخر لحظة.. ضغوط أميركية مستمرة ومتزايدة تواجه إيران

كما أضاف أن "الاستخبارات تمكنت أيضاً من الاستيلاء على 7 عبوات ناسفة محلية الصنع ومطورة للتركيب على دراجات نارية".

يشار إلى أنه بحسب مصادر صحافية، لا يزال خطر "داعش" قائماً في البلاد بين الحين والآخر على الرغم من إعلان التحالف الدولي قبل فترة أن التنظيم يجد صعوبة في العثور على ملجأ حتى في المناطق الريفية.

والأحد أعلن "داعش" مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة الصينية النفطية في شمال العراق، وفق بيان نشره التنظيم على قناته الرسمية.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قتل 6 جنود و4 مدنيين في كمين نصبه إرهابيون على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة. فقد انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من الإرهابيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية
ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد