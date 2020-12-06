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دك فلول داعش بالعراق.. والفصائل المسلحة ممنوعة في سنجار

سنجار
القوات العراقية في سنجار

دك فلول داعش بالعراق.. والفصائل المسلحة ممنوعة في سنجار

نينوى: بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط".

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دبي - العربية.نت

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أكدت عمليات غرب نينوى في العراق، اليوم الأحد، عدم السماح بتواجد أي قوة مسلحة في سنجار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

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وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، إنه "بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط".

وأكد "عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء".

إلى ذلك، أكدت محافظة نينوى، أن الحكومة جادة بتثبيت الاستقرار والأمن في سنجار لتبدأ عمليات إعادة الخدمات والإعمار، موضحة أن موازنة 2021 تضمنت إعمار الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس

3 ضربات ضد داعش

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي شن ضربتين جويتين جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ودمر وكرين لداعش.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش العراقي، أن الضربتين جاءتا بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية.

وفي بيان منفصل، أكدت عمليات القوات المشتركة أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن قتل 5 إرهابيين وتدمير وكرهم.

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