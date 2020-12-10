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انفجار عبوات ناسفة في رتل للتحالف جنوب العراق

انفجار عبوات ناسفة في رتل للتحالف جنوب العراق

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دبي - العربية.نت

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انفجرت الخميس 3 عبوات ناسفة في رتل لقوات التحالف الدولي في مدينة السماوة جنوب العراق، وفق مصادر "العربية/الحدث".

يشار إلى أنه يوم 11 أكتوبر الماضي، تعرض رتل لقوات التحالف الدولي لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط ما بين مدينتي السماوة والديوانية جنوب البلاد.

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يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كان قد أعلن يوم 23 أغسطس الماضي أن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي إن "دور التحالف الدولي حالياً في العراق هو تقديم المعلومات الاستشارية، كما أنه يقيم الوضع حالياً بشكل دوري لا سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر تأهيلاً".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت يوم 5 يناير الماضي على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

كما قرر البرلمان إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد "داعش"، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

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