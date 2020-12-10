  • مباشر
اللغة

سفير أميركا في بغداد: سنقلص وجودنا العسكري بالعراق

أفراد من القوات الأميركية في العراق
أفراد من القوات الأميركية في العراق

سفير أميركا في بغداد: سنقلص وجودنا العسكري بالعراق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الذكرى الثالثة لهزيمة تنظيم داعش في العراق، أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن المرحلة التالية للولايات المتحدة في العراق تقليص وجودها العسكري.

ماكرون: القمة الأوروبية ستتخذ إجراءات بشأن تركيا العرب والعالم ماكرون: القمة الأوروبية ستتخذ إجراءات بشأن تركيا

وذكر بيان للسفارة الأميركية في بغداد "تُصادف اليوم، الــ 10 من شهر كانون الأول، الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش، يُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين لضمان أن هزيمة داعش هي هزيمة دائمة، وأنه لن يعود مرةً أخرى لتهديد الإنسانية".

وقال البيان إن قوات الأمن العراقية حققت، مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في التحالف، تقدمًا استثنائيًا في تقليص قدرات داعش، مما يضمن استمرار الضغط على داعش لضمان هزيمته الدائمة مع توفير فرصة لاستقرار وازدهار المناطق المُحررة".

وأشار إلى أنه "نحن ننتقل إلى المرحلة التالية من مهمتنا في العراق، حيث تُقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكل متزايد في القتال ضد فلول داعش".

ولفت إلى أن "التحالف سيستمر في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة العراق".

ماثيو تولر
ماثيو تولر

قبل مغادرة ترمب

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت واشنطن عزمها تخفيض قواتها في كل من أفغانستان والعراق قبل أن يترك الرئيس دونالد ترمب منصبه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، إن واشنطن تعتزم سحب حوالي 500 جندي من العراق وتترك نحو 2500.

وكان الرئيس الأميركي قد وعد بوضع حد لـ"الحروب التي لا نهاية لها"، مؤكدا عزمه على خفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي مطلع العام 2021، وتحدّث مرة عن رغبته بعودة كل الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد