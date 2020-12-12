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اعتقال داعشي في كركوك.. بث الرعب بمقاطع الذبح

قوات الأمن العراقية (أرشيفية من فرانس برس)

اعتقال داعشي في كركوك.. بث الرعب بمقاطع الذبح

المعتقل كان يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

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دبي - العربية.نت

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ألقت الشرطة العراقية، السبت، القبض على أحد عناصر "داعش" في محافظة كركوك شمال شرقي البلاد، حيث كان يعرض مقاطع ذبح لترويع المواطنين خلال سيطرة التنظيم على مناطق بالمحافظة.

وكان المعتقل يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما كان يقدم هذه الفيديوهات عن طريق شاشة كبيرة "في إحدى أسواق محافظة كركوك لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين"، بحسب "واع".

إلى ذلك اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع آمرلي، وضُبط بحوزته أقراص ذاكرة عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص العمليات الإرهابية، التي كانت تنفذها عصابات "داعش" بحق المواطنين.

"اعتداء إرهابي على بئري نفط"

يذكر أن النيران اندلعت الأربعاء الماضي في بئري نفط داخل حقل صغير بكركوك، بعد اعتداء، وصفته وزارة النفط العراقية بـ"الإرهابي".

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس

وفي بيان نشر على حسابه الرسمي على تليغرام، أعلن "داعش" المسؤولية عن الهجوم لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين، وإن الإنتاج لم يتأثر.

كما أوضح مسؤولون بقطاع النفط أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً. وكشفت وزارة النفط أن "إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم".

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