  • مباشر
اللغة

عمليات البصرة.. اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة

قوات أمنية عراقية (أرشيفية)

عمليات البصرة.. اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة

قائد عمليات البصرة: تمكنت القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات من إلقاء القبض على 13 من المطلوبين للقضاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن قائد عمليات البصرة، أكرم صدام مدنف، تمكن القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات من إلقاء القبض على 13 من المطلوبين للقضاء، وفق مذكرات إلقاء القبض، فضلاً عن مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.

ولفت مدنف في بيان، السبت، إلى أن المحور الجنوبي من العمليات تمكن من اعتقال 12 مطلوباً حسب مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة، مؤكداً أن "العمليات تسير حسبما رسم لها ضمن قواطع العمليات"، وفق شبكة "رووداو".

الممثل الأممي بلبنان: حصر السلاح بيد الدولة مسألة ملحة العرب والعالم حزب الله الممثل الأممي بلبنان: حصر السلاح بيد الدولة مسألة ملحة

يشار إلى أن قيادة عمليات البصرة كانت قد أفادت في وقت سابق السبت أن "العملية انطلقت على محورين، الأول المحور الشمالي والثاني المحور الجنوبي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أكدت في بيان أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت قد أعلنت في 5 سبتمبر 2020 انطلاق عملية أمنية كبيرة للتفتيش في محافظة البصرة.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال الأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران
تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح"

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد