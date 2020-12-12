قصف تركي على مواقع كردية في محافظة دهوك

استهدف قصف تركي، السبت، مواقع كردية في محافظة دهوك العراقية، وفق مصادر محلية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن غارة جوية شمال العراق أسفرت عن "تحييد" 5 من حزب العمال الكردستاني.

يذكر أن تركيا أطلقت منذ منتصف يونيو الماضي عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني. وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

وقبل أيام تعرضت عجلة تابعة لحزب العمال الكردستاني إلى قصف جوي تركي في قرية بانكا العليا التابعة لناحية باطوفة بقضاء زاخو في محافظة دهوك، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن قريتي بانكا العليا وبانكا السفلى، وألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل.

بدوره، قال مدير ناحية باتيفا، دلشير عبدالستار، إنه تلقى إبلاغات عن القصف التركي قرب قريتي بانكا العليا وبانكا السفلى، مبيناً أن القصف لم يوقع أي ضحايا في صفوف أهالي المنطقة.

كما لفت عبدالستار إلى إرسال فرق إلى القرية للوقوف على حجم الأضرار، وإصلاح العطل وإعادة الكهرباء للسكان.

يشار إلى هذه كانت المرة الثانية خلال أسبوعين التي يتم فيها انقطاع الكهرباء عن سكان المنطقة. وأوضح مدير ناحية باتيفا أن قصف المدفعية التركية قبل أسبوعين تسبب بأضرار للكهرباء في القريتين.

والسبت الماضي، شنت طائرتان تركيتان قصفاً جوياً على محيط قريتي كركاش وسبينداري على سفح جبل كارة بناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.