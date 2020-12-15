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الصدر: يجب أن تخلو الانتخابات المقبلة من الوجوه القديمة

مقتدى الصدر (فرانس برس)
مقتدى الصدر (فرانس برس)

الصدر: يجب أن تخلو الانتخابات المقبلة من الوجوه القديمة

قال إن ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً

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دبي - العربية.نت

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة، وفق ما أكده المسؤول الإعلامي لمكتبه.

وقال حيدر الجابري، إن الصدر طالب بإكمال التحقيقات بشأن الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية.

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كما طالب الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، وخلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات.

من جانبه، أكد الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أنه من المبكر الحديث عن تحالفات (لكن) الأبواب مفتوحة أمام القوى الوطنية، ولا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

نتائج الانتخابات

وقال إن ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً، موضحاً أن الحديث عن تولي رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات.

وقبل أسبوعين، قال مقتدى الصدر في تغريدة نشرها على تويتر، إنه يتوقع تحقيق فوز كبير في الانتخابات، وإنه سيدفع باتجاه أن يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار الصدري لأول مرة.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حدد موعد الانتخابات في حزيران/يونيو 2021، أي نحو عام قبل موعدها الأصلي استجابة لمطلب أساسي رفعته حركة الاحتجاج الشبابية في معظمها التي انطلقت في العراق خلال تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وحقق "الصدريون" نتائج متقدمة في انتخابات أيار/مايو 2018، إذ حازوا 54 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان ليشكلوا أكبر كتله.

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