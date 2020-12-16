  • مباشر
اللغة

بعد تجدد حوادث الاغتيال.. الكاظمي يطالب بمحاسبة المسؤولين الأمنيين

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بعد تجدد حوادث الاغتيال.. الكاظمي يطالب بمحاسبة المسؤولين الأمنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال الأخيرة.

جاء ذلك، بعدما اغتال مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، الناشط صلاح في منطقة بغداد الجديدة، وقال مصدر أمني إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

سوشيال ميديا "امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها

كما أكد المصدر أن المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال تقع ضمن مسؤوليات قوات الشرطة الاتحادية.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان قد أقال في أغسطس، عدداً من المسؤولين الأمنيين على خلفية الاغتيالات التي شهدتها البلاد.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد