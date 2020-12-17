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ملف سيادة العراق يتصدر مباحثات الكاظمي في تركيا

جانب من استقبال أردوغان لرئيس وزراء العراق

ملف سيادة العراق يتصدر مباحثات الكاظمي في تركيا

مكتب رئيس الوزراء العراقي: الكاظمي التقى أردوغان وناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي التقى الرئيس التركي وناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة.

فيما أوضحت مصادر أن الكاظمي سيبحث مع الجانب التركي ملفات كثيرة، أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني وملف قضاء سنجار، ومشكلة المياه بين البلدين والاستثمار.

كذلك سيتم بحث تنسيط التبادل التجاري ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى إمكانية بحث الأموال العراقية المجمدة، ومناقشة وضع إقامات وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا ومكافحة تبييض الأموال.

واستهدف قصف تركي، السبت الماضي، مواقع كردية في محافظة دهوك العراقية، وفق مصادر محلية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن غارة جوية شمال العراق أسفرت عن "تحييد" 5 من حزب العمال الكردستاني.

يذكر أن تركيا أطلقت منذ منتصف يونيو الماضي عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني. وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

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