العراق.. تظاهرات بالناصرية تطالب بكشف قتلة الناشطين

تجددت التظاهرات، اليوم الجمعة، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين.

تأتي التظاهرات والتجمعات بعد عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع والاحتجاج وللمطالبة بوقف عمليات استهداف الناشطين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، طالب الأربعاء، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال الأخيرة.

جاء ذلك، بعدما اغتال مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، الناشط صلاح في منطقة بغداد الجديدة، وقال مصدر أمني إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أكد المصدر أن المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال تقع ضمن مسؤوليات قوات الشرطة الاتحادية.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.