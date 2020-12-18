  • مباشر
اللغة

شاهد.. صور لقاسم سليماني تحيط جدران البرلمان العراقي

البرلمان العراقي(فرانس برس)
البرلمان العراقي - أرشيفية
ميليشيات العراق

شاهد.. صور لقاسم سليماني تحيط جدران البرلمان العراقي

تعليق الصور استعداداً لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني والمهندس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غطت صور كبيرة ويافطات لقائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس جدران كبرى قاعات البرلمان العراقي، استعداداً لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني والمهندس.

وحسب مصادر برلمانية فإن الاحتفالية ستكون برعاية مجلس النواب العراقي، وتم توجيه الدعوات الرسمية إلى عدد كبير من الساسة العراقيين وقادة الأحزاب في مقدمتهم الرئاسات الثلاث.. كما علق نواب يمثلون أحزاباً موالية لإيران منضوية تحت مظلة تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري صوراً لمقاتلين من ميليشيات الحشد الشعبي.

وقبل شهرين، أبدى العديد من العراقيين في مدينة كربلاء جنوب البلاد، امتعاضهم وغضبهم من انتشار صور للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في حرم مطار بغداد مطلع العام الحالي قاسم سليماني، ورفعها في المواكب التي تقدم الخدمات للزائرين المتوافدين إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء، التي تستعد لمناسبة أربعينية الإمام الحسين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرفع فيها صور المرشد الإيراني وسليماني في المدن العراقية، فقبلها تم رفعها في بغداد وديالى ومحافظات أخرى جنوب البلاد ومنها البصرة، وخلال التظاهرات الأخيرة عمد العديد من الشبان إلى حرق تلك الصور وإتلافها، تعبيرا عن غضبهم من التدخلات الإيرانية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا
لمن ذهب صوت سلمان الفرج في تصويت لمن ذهب صوت سلمان الفرج في تصويت "فيفا" ؟

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد