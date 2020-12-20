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استهداف رتل أميركي جنوب العراق.. أتباع إيران يتبنون

قوات أميركية في العراق (أرشيفية من فرانس برس)

استهداف رتل أميركي جنوب العراق.. أتباع إيران يتبنون

الميليشيا قامت بضرب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي للقوات الأميركية على الطريق الدولي في الناصرية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت ميليشيا "سرية قاصم الجبارين" المدعومة من إيران في العراق، في بيان لها مساء الأحد، استهداف رتل تابع للقوات الأميركية، في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.

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وجاء في البيان المقتضب، أن الميليشيا قامت بضرب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجيستي للقوات الأميركية على الطريق الدولي في الناصرية.

فيما كشف مصدر أمني، أن الاستهداف كان لشركة أمنية عراقية، تعمل على نقل بعض المواد لقوات التحالف الدولي، وجرى من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى أضرار مادية بسيطة في عجلات الرتل، وتسببت بإصابة مدني كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

استهداف متكرر

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

أفراد من القوات الأميركية في العراق
أفراد من القوات الأميركية في العراق

وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.

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