صور للدمار الذي خلفه هجوم الكاتيوشا في بغداد

حصلت "العربية" على صور لآثار الدمار الذي خلفه الهجوم بصواريخ الكاتيوشا التي استهدفت السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي، إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت صواريخ صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، اليوم الأحد.

وأضاف الجيش في بيان، أن الصواريخ أصابت مجمعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء، ما ألحق أضرارا بالمباني والسيارات لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

وأبلغت مصادر أمنية رويترز أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم استهدف السفارة الأميركية.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.

بدورها، أكدت مصادر أمنية عراقية سقوط عدة صواريخ داخل المنطقة الخضراء.

وأضافت أن القوات الأمنية العراقية قد تحركت إلى الموقع لرفع البصمات وبدء التحقيقات، وأيضاً أشارت إلى أن السلطات عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ بعد إجرائها عملية مسح وفرض طوق أمني على المكان.

يشار إلى أنه ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.