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الكاظمي: قصف المنطقة الخضراء عمل إرهابي جبان

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

الكاظمي: قصف المنطقة الخضراء عمل إرهابي جبان

رئيس الوزراء العراقي: لا نقبل بأي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية

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دبي - العربية.نت

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وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قصف المنطقة الخضراء أمس، بالعمل الإرهابي الجبان، مشددا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية، وفق ما نقل التلفزيون العراقي.

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إلى ذلك، أوضح الكاظمي أن الصواريخ سقطت على عراقيين وأصابتهم، لافتا إلى اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف أمس.

وكشف عن توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية ودخولهم السجن بعد القصف الأخير.

وأشار إلى أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

هجوم بصواريخ الكاتيوشا

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا، مساء أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع. وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، أن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

محاسبة المتورطين

ونددت السفارة بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

كما قالت السفارة في بيان "إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة. ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

كذلك ندد متحدث باسم الرئيس العراقي بالهجوم.

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