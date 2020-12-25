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فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق

اغتيال مرشح عراقي
اغتيال مرشح عراقي

فيديو.. لحظة اغتيال السلماني المرشح بانتخابات العراق

لاحقاه داخل منزله وأطلقا عليه النيران.. لحظة اغتيال مرشح عراقي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة العراقية، الخميس، اعتقال المتهمين بقتل مرشح للانتخابات البرلمانية، قبل يومين في منزله بالعاصمة العراقية بغداد.

إلى ذلك، نشر جهاز الأمن الوطني العراقي مقطع فيديو لعملية الاغتيال، حيث ظهر شخصان مسلحان وهما يلاحقان الضحية داخل منزله الواقع في حي الجامعة ببغداد، وبعد أن أطلقا عليه النيران لاذا بالفرار.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها تمكنوا من "اعتقال قتلة المرشح للانتخابات المقبلة المحامي عبد المنعم رشيد السلماني خلال 72 ساعة فقط من عملية الاغتيال".

وأوضح البيان أن "قتلة المرشح كان عددهم شخصان اثنان، تم تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية"، مبينا أن عملية الاعتقال تمت "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".

وتابع البيان "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً، بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان، من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهما أثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، أعلن، أن الـ 6 من يونيو المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية.

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