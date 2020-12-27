  • مباشر
اللغة

العراق.. ضربة جوية للتحالف تقتل وتصيب دواعش في كركوك

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
داعش

العراق.. ضربة جوية للتحالف تقتل وتصيب دواعش في كركوك

عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابعاً للتحالف في بابل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك، فيما استهدفت عبوة ناسفة رتلا للدعم اللوجستي تابعاً للتحالف في بابل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت السبت، مقتل اثنين من عناصر "داعش" الإرهابي في كمين لقوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمالاً).

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس

وقالت الشرطة الاتحادية التابعة للداخلية، في بيان، إن قوات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبإشراف مباشر من قائدها حيدر المطوري تمكنت من قتل اثنين من عناصر "داعش" في كمين "محكم" بوادي "أبو شحمة" في ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك.

وأضافت أن "هذه العمليات النوعية والاستباقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي لتجفيف منابع الإرهاب"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون طاقة النفط إيران تخفض صادرات وقود الغاز للعراق لعدم سداد الديون

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لاسيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمالاً) وديالى (شرقاً).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر بهذه الكلمات الغريبة.. ودّع هذا الرسام العالم وانتحر
دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد