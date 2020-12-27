  • مباشر
اللغة

ميليشيا حزب الله العراقية تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

مصطفى الكاظمي
الكاظمي

ميليشيا حزب الله العراقية تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

وصفته بالغادر وهددت بقطع أذنيه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تهديدات ميليشيا عصائب أهل الحق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دخلت ميليشيات حزب الله العراقي على الخط، مساء السبت مهددة الكاظمي، داعية إياه لعدم "اختبار" صبرها.

يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: سوشيال ميديا يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: "أنتم ظلمة"

وفي تهديد مباشر ووصفه بالغادر، قالت الميليشيات في تغريدة إن "الوقت مناسب جدا لتقطيع أذني" الكاظمي، وتابعت "لن تحميك الاستخبارات الأميركية".

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وان احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على (العدو) بأن لانكون الطرف البادئ لها".

كانت عناصر موالية لميليشيات عصائب الحق هددت أمس الجمعة في مقطع فيديو رئيس الوزراء العراقي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي.

عنصر من حزب الله العراقي
عنصر من حزب الله العراقي

وأمهلت الميليشيات، الحكومة العراقية 48 ساعة للإفراج عن المعتقل المتهم بإطلاق الصواريخ، حسام الزيرجاوي.

مستعدون للمواجهة

تأتي هذه التهديدات، بعد تأكيد الكاظمي أن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".

وأضاف في تغريدة على تويتر بعد تهديدات العصائب "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: "أنتم ظلمة"
عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش
مصر تعتزم إطلاق حملة التطعيم.. وكورونا يتوحش

اكتشف المزيد