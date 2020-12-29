  • مباشر
اللغة

الصدر يجدد دعوته.. "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

أنصار الصدر في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)
أنصار الصدر في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

الصدر يجدد دعوته.. "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

تيار الصدر يرفض رعب الصواريخ واستهداف البعثات.. موقف جديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جدد متحدث باسم التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، دعوة الزعيم العراقي الشيعي إلى إبعاد بغداد عن رعب الصواريخ.

وقال صلاح العبيدي، المتحدث باسم مقتدى الصدر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية: "يجب إبعاد بغداد عن الرعب نتيجة إطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية".

ميليشيا حزب الله العراقية تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا العراق ميليشيات العراق ميليشيا حزب الله العراقية تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

كما أضاف أن هناك دولاً مستفيدة من وضع العراق الحالي.

صراع إيران وأميركا

بدوره، رأى حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، أن التصعيد الحاصل في المنطقة يضر بالعراقيين، مضيفاً يجب منع الانفلات الأمني الذي تسعى إليه العديد من الجهات.

كتائب حزب الله العراق(أرشيفية- رويترز)
كتائب حزب الله العراق(أرشيفية- رويترز)

وكان الصدر قد وجّه قبل أيام دعوة إلى الولايات المتحدة وإيران، مناشداً إبعاد العراق عن الصراع الدائر بينهما. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر يوم الجمعة الماضي: "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأميركي- الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب". وأضاف: "أوجه ندائي للجارة (إيران) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

يشار إلى أن موقف الصدر جاء في توقيت حساس، وبعد ارتفاع حدة التوتر الإيراني الأميركي إثر استهداف المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بعشرات الصواريخ يوم الأحد الماضي، ما دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التأكيد أن طهران لن تكون مسرورة إذا مس أي أميركي في المنطقة.

صواريخ تستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد
صواريخ تستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد

وبعد الهجوم المذكور أوقف أحد قياديي كتائب حزب الله العراق المتهمين بالهجوم، ما استدعى استنفارا من قبل بعض عناصر هذا الفصيل المدعوم من إيران، الذين ظهروا في مقطع مصور مهددين ومتوعدين!.

قبل أن تهدأ الأمور نسبيا، إثر انتشار القوات الأمنية في العاصمة، وتأكيد الكاظمي أنه لن يتوانى عن حماية أمن العراقيين.

ولاحقاً أعلنت الداخلية العراقية وضع خطط شاملة من أجل حماية بغداد والبعثات الأمنية كافة في العاصمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة
جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة
ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد