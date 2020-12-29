  • مباشر
اللغة

شبح الترهيب يطل مجدداً في العراق.. عبوة تستهدف ناشطاً

من تظاهرات الناصرية - أرشيفية من فرانس برس
من تظاهرات الناصرية - أرشيفية من فرانس برس

شبح الترهيب يطل مجدداً في العراق.. عبوة تستهدف ناشطاً

هل عاد شبح اغتيال الناشطين في العراق؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عادت عمليات استهداف الناشطين في العراق مرة جديدة إلى الضوء، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه متمسك بضمان حرية جميع العراقيين.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية باستهداف منزل الناشط، كاظم حسين، في حي الإسكان الصناعي في مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار(جنوب البلاد) بعبوة محلية الصنع.

ملثمو الخطف في العراق.. ترهيب الناشطين مستمر العراق ملثمو الخطف في العراق.. ترهيب الناشطين مستمر

خطف وتعذيب وقتل

يأتي هذا بعد عشرات عمليات الاستهداف عبر الخطف والتعذيب والقتل، التي طالت مئات الناشطين منذ انطلاق الحراك الذي عرف بـ "ثورة تشرين" في أكتوبر من العام الماضي.

وغالبا ما يتهم ناشطون الفصائل الموالية لإيران في البلاد، بممارسة عمليات الترهيب هذه، فضلاً عن اغتيال عشرات المتظاهرين والصحافيين من الذين شاركوا في التظاهرات.

منزل المتظاهر السلمي كاظم حسين
منزل المتظاهر السلمي كاظم حسين

والأسبوع الماضي، تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين، لا سيما أن الأجهزة الأمنية لم توقف أي متورط في هذا الملف، على الرغم من تكرار الحوادث التي وثقت كاميرات المراقبة وشهود عيان بعضها.

مقتل أكثر من 600

يذكر أن تقريرا للأمم المتحدة نشر الصيف الماضي، أشار إلى مقتل أكثر من 600 شخص منذ بدء تظاهرات أكتوبر.

وأمس الاثنين جدد رئيس الوزراء العراقي تأكيده على أنه لن يسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت، وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

من الناصرية جنوب العراق (أرشيفية- فرانس برس)
من الناصرية جنوب العراق (أرشيفية- فرانس برس)

كما أوضح أن "المهمة المركزية للحكومة هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، مضيفاً "حكومتنا نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة
جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان جنى العمر أضحى رمادا.. شهادات لاجئين سوريين في لبنان

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة
ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا ساويرس للعربية: هذه الدول ستتعافى أسرع من تبعات كورونا

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد