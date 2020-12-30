الكاظمي: بوابة أمن العراق ضبط الحدود

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أضاف الكاظمي، خلال كلمة له في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، أن "عام 2020 هو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني".

ودعا الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة "كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة".

كما أكد الكاظمي أن "ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار"، مشددا على ضرورة رفع المواقف الأمنية إلى المراجع كما هي، وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".

وأوضح أن "كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات ويجب الابتعاد عنها"، لافتا إلى أن "عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والإيمان بها، وهذا التوجه الجديد نعمل عليه حاليا".