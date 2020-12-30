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بدون موافقة الحكومة..أنصار الحشد يغيرون شارع مطار بغداد

المهندس
يافطة باسم أبو مهدي المهندس بدل شارع مطار بغداد

بدون موافقة الحكومة..أنصار الحشد يغيرون شارع مطار بغداد

يافطات باسم أبو مهدي المهندس بدل شارع مطار بغداد.. بدون موافقة الحكومة العراقية!

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دبي - العربية.نت

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أقدم موالون للحشد الشعبي في العراق على تغيير اسم شارع مطار بغداد إلى شارع "الشهيد أبومهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد الذي اغتيل في يناير الماضي بغارة أميركية في محيط المطار، برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

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وأفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس الثلاثاء بأن هؤلاء المناصرين وضعوا اليافطات واللوحات بدون موافقة الحكومة العراقية.

يأتي هذا في وقت تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وبعض فصائل الحشد الموالية لإيران، منذ هجوم الأسبوع الماضي على محيط السفارة الأميركية في العراق.

تغيير اسم شارع مطار بغداد
تغيير اسم شارع مطار بغداد

واشتعل التوتر بعد أن أقدمت القوات الأمنية على توقيف أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ والمنتمي إلى عصائب أهل الحق. فخرج عناصرها في مقاطع مصورة مهددين ومتوعدين قبل أن يعود الهدوء إلى العاصمة العراقية، إثر انتشار القوى الأمنية.

كما هدد المسؤول في حركة حزب الله العراق قبل يومين الكاظمي، معتبراً إلى أن القوات الأميركية لن تحميه، ما استدعى تحرك القضاء توقيف المدعو "أبو علي العسكري".

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