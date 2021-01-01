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بغداد.. قوات مكافحة الإرهاب تنتشر بالمنطقة الخضراء

عناصر من قوات الأمن العراقية "أرشيفية"
ميليشيات العراق

بغداد.. قوات مكافحة الإرهاب تنتشر بالمنطقة الخضراء

الكاظمي: التجاوزات على الدولة تحت أي عنوان غير مقبولة.. والخزعلي: ليس لدينا أي توجيه باستهداف السفارة الأميركية

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دبي - قناة العربية

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كثفت أجهزة أمن مكافحة الإرهاب في العراق، الجمعة، من تواجدها في المنطقة الخضراء، تحسبا لأي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية والمواطنين، وذلك بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه "لن يسمح بحدوث أي تجاوزات على الدولة تحت أي عنوان".

الكاظمي أضاف أن حكومته ستمضي بالحكمة لخدمة العراق والعراقيين.

عنصر من قوات الأمن العراقية "أرشيفية"
عنصر من قوات الأمن العراقية "أرشيفية"

يأتي ذلك فيما انتشرت عناصر حزب الله في العاصمة بغداد، في استعراض مع قرب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار العاصمة في مطلع يناير الماضي.

عناصر من حزب الله العراقي يحملون صورة لقاسم سليماني
عناصر من حزب الله العراقي يحملون صورة لقاسم سليماني

وأفادت مصادر أمنية في العراق بأن أرتالا من حزب الله والنجباء بدأت انتشارها في بغداد، الأمر الذي دعا لتكثيف أجهزة أمن مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء.

مجسمان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نصبتهما ميليشيا الحشد مع قرب الذكرى الأولى لمقتلهما في غارة أميركية
مجسمان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نصبتهما ميليشيا الحشد مع قرب الذكرى الأولى لمقتلهما في غارة أميركية

من جهته، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إن ميليشياته ليس لديها أي توجيه باستهداف السفارة الأميركية.

الخزعلي أوضح، خلال تصريحات صحافية، أن قصف السفارة الأميركية أمر مرفوض وضرره أكثر من نفعه، بينما اعتبر أن القواعد العسكرية متاحة للمقاومة، كما أضاف أن تورط ما أسماها "فصائل المقاومة" بقصف السفارة الأميركية يضر بسمعتها وشعبيتها.

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وعن موقفه من الحكومة الحالية، أشار الخزعلي إلى أنه من المعترضين على تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء لعدة أسباب منها ازدواج الجنسية.

أما فيما يتعلق بالاستهداف الأميركي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فهدد زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق بالرد القوي على أي اعتداء أو اغتيال لمن أسماهم بالقادة.

وأشار الخزعلي إلى أنه شعر بالندم للتأخر في الرد على اغتيال القادة، مضيفاً أن الرد العراقي على اغتيال القادة كان من المفترض أن يكون أقوى من الرد الإيراني.

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