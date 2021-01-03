  • مباشر
اللغة

العراق: على أميركا وإيران احترام سيادة أراضينا

قوات من الجيش العراقي (فرانس برس)

العراق: على أميركا وإيران احترام سيادة أراضينا

الجيش العراقي: لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما جددت السلطات العراقية، الأحد، عزمها التصدي للسلاح المتفلت في بغداد، معلنة بدء عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، أكد الجيش العراقي أن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية.

إيران تخصص ميزانية ثأر لسليماني.. من أرصدتها بالعراق إيران إيران تخصص ميزانية ثأر لسليماني.. من أرصدتها بالعراق

وأضافت القوات المسلحة في بيان، أنها لا تريد للعراق أن يكون منطلقا لضرب دول الجوار.

وتابع أن على أميركا وإيران احترام سيادة العراق.

يشار إلى أن الحكومة أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وقد عاد الهدوء خلال الساعات الماضية، إلى العاصمة العراقية بغداد بعد ليلة من التوتر أشعلته تهديدات ميليشيا "عصائب أهل الحق" بتحرك ميداني، قابلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحدٍ، مؤكداً استعداده للمواجهة.

إيران وأميركا
إيران وأميركا

"سلسلة تحركات جريئة"

وكان الكاظمي قد نفذ سلسلة تحركات جريئة تضمنت مداهمتين، إلا أن النجاح لم يكتب للقبض على مسلحين، ما أظهر بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون لوكالة رويترز في حينه، محدودية سلطاته في مواجهة تلك الفصائل.

وشكل اعتقال قوات مكافحة الإرهاب في يونيو الماضي 14 فرداً من مقاتلي كتائب حزب الله المتهمة بالتورط في شن هجمات صاروخية على منشآت أميركية، نقطة فارقة في سياسة رئيس الوزراء، ورسمت آمالاً في أوساط العديد من العراقيين، لا سيما الناشطين في تحركات تشرين، إلا أن تلك الآمال بفرض هيبة الدول وكبح السلاح المتفلت سرعان ما أحبطت.

انتشار القوات العراقية في بغداد
انتشار القوات العراقية في بغداد

أتباع إيران مستاؤون

فيما أثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزرائها استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة.

وفي تحد جديد لسلطة الكاظمي، جددت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الأحد، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.

انتشار القوات العراقية في بغداد
انتشار القوات العراقية في بغداد

يذكر أنه غالبا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق لصواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران.

في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون سليماني بمناطق حزب الله.. وناشطون ينتقدون "طهران أولى"
الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟ الإجابة في أفلامه.. لماذا شمتت الإخوان بوفاة وحيد حامد؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"

قبل أن تذهب

صحيفة الغارديان تكشف تفاصيل خطة طوارئ بريطانية مثيرة للجدل
صحيفة الغارديان تكشف تفاصيل خطة طوارئ بريطانية مثيرة للجدل

اكتشف المزيد