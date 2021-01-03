  • مباشر
اللغة

حراك في بغداد.. لنزع السلاح غير المرخص

قوات عراقية (أرشيفية- فرانس برس)
قوات عراقية (أرشيفية- فرانس برس)

حراك في بغداد.. لنزع السلاح غير المرخص

حكومة العراق تصر على ضبط الأمن في بغداد.. وعمليات تفتيش تنطلق بحثا عن السلاح غير المرخص

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جددت السلطات العراقية اليوم الأحد عزمها التصدي للسلاح المتفلت في بغداد.

وأعلنت وكالة الاستخبارات في بيان أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

بين الكاظمي وفصائل إيران.. سيناريو الصدام يتكرر العراق بين الكاظمي وفصائل إيران.. سيناريو الصدام يتكرر

كما أوضحت مفارزها المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بدأت عمليات التفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة في محافظة بغداد، وقد نتج عنها ضبط (٨) بنادق نوع كلاشنكوف وبندقية RBK و(٥)رمانات هجومية و(٥) مخازن عتاد و(٧٦) إطلاقة عتاد بندقية مختلف ومسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة .

ميليشيات عراقية (فرانس برس)
ميليشيات عراقية (فرانس برس)

يشار إلى أن الحكومة أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

الكاظمي واستياء فصائل إيران

وأثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة.

وفي تحد جديد لسلطة الكاظمي، جددت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الأحد، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها

يذكر أنه غالبا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق لصواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران.

في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء
خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟ خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد