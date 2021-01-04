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بعد تصاعد التهديدات.. استهداف للتحالف شمال بغداد

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

بعد تصاعد التهديدات.. استهداف للتحالف شمال بغداد

أتى هذا الاستهداف بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران كان آخرها كتائب حزب الله وميليشيات النجباء

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دبي- العربية.نت

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أفاد مراسل "العربية" باستهداف رتل للتحالف الدولي على طريق سامراء شمال بغداد، اليوم الاثنين، ما أوقع خسائر.

أتى ذلك على الرغم من تأكيد القوات الأمنية اليوم وأمس استمرار حملتها في العاصمة من أجل السيطرة على السلاح المتفلت.

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كما أتى هذا الاستهداف الذي يضاف إلى استهدافات عدة سابقة طالت آليات للتحالف خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، كان آخرها كتائب حزب الله أمس وميليشيات النجباء اليوم أيضاً، للحكومة بالسعي إلى إخراج القوات الأميركية المساهمة في التحالف الدولي من البلاد.

إلى ذلك، أتى هذا الحادث بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق اليوم أنها ستبقي حاملة الطائرات نيميتز في الخليج، مع تصاعد التوتر الإيراني الأميركي.

قوات أميركية في العراق - فرانس برس
قوات أميركية في العراق - فرانس برس

تهديدات الميليشيات

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة النجباء الموالية لإيران، علي الأسدي، قال في حوار مع صحيفة إيرانية في وقت سابق اليوم: "هناك فصائل مستحدثة تشكلت بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تهاجم الأرتال العسكرية الأميركية".

وأضاف في تهديد غير مباشر للحكومة "أعطينا فرصة للجانب الرسمي (في إشارة إلى الحكومة العراقية) لكن في حال لم يحقق شيئاً سوف يكون للفصائل القول الفصل حتى طرد آخر جندي أميركي من العراق والمنطقة".

علم كتائب حزب الله العراقي أمام السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية- رويترز)
علم كتائب حزب الله العراقي أمام السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية- رويترز)

بدورها، أطلقت كتائب حزب الله العراقي تهديدات أمس، ملوحة بالإطاحة بالحكومة. وقال أحد قياديي الميليشيات، أبو حسين الحميداوي: "حزب الله لن يطيح بهذه الحكومة (في إشارة إلى مصطفى الكاظمي الذي اصطدم مؤخرا بعدد من تلك الفصائل)، فما زال في الوقت متسع".

كما دعا إلى التعجيل بالثأر لسليماني والمهندس، معتبراً أن "المشاركة في مسيرة أمس في بغداد رسالة تفويض مفادها عجلوا بالثأر (من القوات الأميركية)، فدمنا ما زال يغلي".

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