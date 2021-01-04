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حرب السلاح المتفلت مستمرة في العراق.. مصادرة الآلاف

قوات عراقية (أرشيفية- فرانس برس)
قوات عراقية (أرشيفية- فرانس برس)

حرب السلاح المتفلت مستمرة في العراق.. مصادرة الآلاف

مصادرة السلاح المخالف في العراق.. مهمة الداخلية مستمرة

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دبي- العربية.نت

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تتمسك الحكومة العراقية بمسعاها لضبط الأمن، لاسيما في العاصمة بغداد، وحصر السلاح المتفلت، على وقع التوترات الحاصلة في المنطقة، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة.

واستمرارا للحملة التي أطلقت قبل أيام، أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، مصادرة الآلاف من الأسلحة المتفلتة في مناطق مختلفة من البلاد.

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كما شددت على أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة.

وكانت وكالة الاستخبارات قد أعلنت في بيان أمس أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

الكاظمي واستياء فصائل إيران

يشار إلى أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدماً في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لاسيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وأثارت تحركات الحكومة وتصريحات رئيس وزراء العراق استياء عدد من الفصائل الموالية لإيران، التي ردت مهددة ومتوعدة.

وفي تحدٍ جديد لسلطة الكاظمي، جددت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأحد، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها.

كتائب حزب الله العراق (أرشيفية- رويترز)
كتائب حزب الله العراق (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه غالباً ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران.

في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

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