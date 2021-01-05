  • مباشر
اللغة

برهم صالح: نحتاج لعقد سياسي يمكننا من بناء دولة بسيادة كاملة

برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح

برهم صالح: نحتاج لعقد سياسي يمكننا من بناء دولة بسيادة كاملة

برهم صالح: أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة.

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة.

وأضاف صالح، وفق ما أورده تلفزيون الإخبارية العراقية، أن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.

لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا  الرئيسية لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا 

وقال صالح إن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

وأكد برهم صالح أن العراق المستقل صاحب السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بشرى للعربية.نت: الهجوم الدائم على مهرجان الجونة ظالم بشرى للعربية.نت: الهجوم الدائم على مهرجان الجونة ظالم
كيف تحمي طفلك من كورونا وأمراض الشتاء؟ روشتة من العربية.نت.. كيف تحمي طفلك من كورونا وأمراض الشتاء؟ روشتة من العربية.نت..

الأكثر قراءة

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً
رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا
أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية
الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر
اختفاء مؤسس شركة علي بابا بعد دعوته للإصلاح في الصين اختفاء مؤسس شركة علي بابا بعد دعوته للإصلاح في الصين

قبل أن تذهب

ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟
ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟

اكتشف المزيد