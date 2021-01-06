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الرئيس العراقي: لا تراجع أو تهاون بالأمن والاستقرار

Barham Saleh, President of Iraq, holds a meeting with US President Donald Trump (not pictured) in New York, September 24, 2019, on the sidelines of the United Nations General Assembly.
الرئيس العراقي برهم صالح

الرئيس العراقي: لا تراجع أو تهاون بالأمن والاستقرار

العراق يحتفي بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش.. وبغداد تتزين بصور ولافتات تحمل التهنئة للجيش العراقي بعيده المئوي

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دبي - قناة العربية

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في ذكرى مئوية تأسيس الجيش العراقي، الأربعاء، جدد الرئيس برهم صالح تأكيده على أن قوة الجيش تمثل هيبة الدولة الحامية لشعبها، لافتاً إلى ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية.

وحث على بناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية للدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب.

وأكد صالح أن الانتصارات التي تحققت على الإرهاب كانت نتيجة التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش، داعيا الى تعزيز التكاتف من خلال مواصلة الجهود لضبط السلاح المنفلت.

من استعراض الجيش العراقي
من استعراض الجيش العراقي

وفي ذكرى مئوية الجيش، قال صالح إن الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون.

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وأحيى العراق اليوم، الذكرى المئوية لتأسيس جيشه بعرض عسكري، حضره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين العراقيين.

وتزينت بغداد بصور ولافتات تحمل التهنئة للجيش العراقي بعيده المئوي.

واتخذت الأجهزة الأمنية المسؤولة كامل الاستعدادات اللوجيستية.

كما تحولت ساحة الاحتفالات الكبرى الواقعة داخل المنطقة الخضراء إلى ثكنة عسكرية تضم كل أنواع وصنوف الجيش الجوية والبرية والبحرية.

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