انطلاق صفحة جديدة من عمليات البصرة.. دهم وتفتيش

باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها فجر الخميس بتنفيذ "عملية الوعد الصادق المرحلة الأولى الصفحة الثانية".

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الخميس، إن" العملية انطلقت على محورين: الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي 36 ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من الحشد الشعبي لغرض دهم وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أضافت: "والمحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/4 ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لدهم وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة".

إلى ذلك أكدت أن "هذه العملية تأتي لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت أعلنت في 5 سبتمبر 2020 انطلاق عملية أمنية كبيرة للتفتيش في محافظة البصرة.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.