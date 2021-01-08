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العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف في بغداد

التحالف الدولي
قوات تابعة للتحالف الدولي

العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف في بغداد

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دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، الجمعة، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي قرب اليوسفية في العاصمة العراقية بغداد.

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وأضافت المعلومات أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق اليوسفية جنوبي بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مراسل "العربية/الحدث" قد أكد قبل أيام، استهداف رتل للتحالف الدولي على طريق سامراء شمال بغداد، ما أوقع خسائر.

السيطرة على السلاح المتفلت

أتى ذلك على الرغم من تأكيد القوات الأمنية خلال الأيام الماضية استمرار حملتها في العاصمة من أجل السيطرة على السلاح المتفلت.

مروحيات من التحالف الدولي في العراق
مروحيات من التحالف الدولي في العراق

ويأتي هذا الاستهداف الذي يضاف إلى استهدافات عدة سابقة طالت آليات للتحالف خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، كان آخرها كتائب حزب الله قبل فترة، وميليشيات النجباء أيضاً، للحكومة بالسعي إلى إخراج القوات الأميركية المساهمة في التحالف الدولي من البلاد.

إلى ذلك، أتى هذا الحادث بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق اليوم أنها ستبقي حاملة الطائرات نيميتز في الخليج، مع تصاعد التوتر الإيراني الأميركي.

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