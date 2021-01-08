  • مباشر
اللغة

عقوبات أميركية على رئيس الحشد الشعبي بالعراق

Iraqi National Security Adviser Faleh Al-Fayad speaks to the media during. (Reuters)
فالح الفياض

عقوبات أميركية على رئيس الحشد الشعبي بالعراق

الخزانة الأميركية تفرض على فالح الفياض عقوبات لتسهيله شن هجمات إرهابية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فرضت الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية.

وقالت في بيان لها، إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

ميليشيا الحشد تهدد ثانية.. العراق ميليشيا الحشد تهدد ثانية.. "يجب إخراج أميركا من العراق"

كما أكدت أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تواصل شنّ حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.

محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

وقال وزير الخارجية، ستيفن منوتشين: "فالح فياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقهم في الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.

موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021

تهديد بإخراج القوات الأميركية

هذا وكانت ميليشيا الحشد جددت، اليوم الجمعة، مطالباتها وتهديداتها بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، بحسب ما نقلت عنه قناة تابعة لميليشيا النجباء، "إن خروج القوات الأميركية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين".

كما أضاف "لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل"، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة، العام الماضي في محيط مطار بغداد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر

الأكثر قراءة

الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور
من الصحة العالمية.. خبر من الصحة العالمية.. خبر "إيجابي" عن سلالة كورونا الجديدة
هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا
كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها
ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا! ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا!

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد