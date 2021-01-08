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ميليشيا الحشد تهدد ثانية.. "يجب اخراج أميركا من العراق"

موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021

ميليشيا الحشد تهدد ثانية.. "يجب اخراج أميركا من العراق"

الحشد: لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل

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دبي- العربية.نت

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على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة العراقية عدة مرات سابقة التنسيق مع واشنطن حول مسألة تواجد القوات الأميركية في البلاد، جددت ميلشيات الحشد الشعبي اليوم الجمعة مطالباتها وتهديداتها بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

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وقال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، بحسب ما نقلت عنه قناة تابعة لميليشيا النجباء، "إن خروج القوات الأميركية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين."

كما أضاف "لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل"، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة، العام الماضي في محيط مطار بغداد.

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