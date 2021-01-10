في تصعيد لافت وتحدٍّ جديد للحكومة العراقية والعراقيين، ميليشيات من الحشد الشعبي تردد النشيد الوطني الإيراني وبالفارسية في احتفالية لها في أحد شوارع البصرة، بحضور قيادات في الحشد وشخصيات سياسية عراقية.

المقطع الذي تداولته وسائل التواصل وصفه مراقبون بأنه إعلان رسمي لتبعية الحشد للحرس الثوري الإيراني.

خطة بدعم السيستاني

وكانت مصادر عراقية قد كشفت في وقت سابق عن خطة لسحب مجموعات مقاتلة في ميليشيا الحشد الشعبي من الهيمنة الإيرانية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم المرجع الشيعي علي السيستاني ويقودها مقربون منه، حيث تقود أربعة فصائل عراقية مسلحة، حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها للحكومة العراقية بدلا من الحشد الشعبي.

#العراق ـ عناصر من الحشد يرددون نشيد #إيران الوطني بالفارسية أمام القيادي في الميليشيا أبوفدك المحمداوي pic.twitter.com/6h8PIEq8pX — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) January 9, 2021

وأوضحت المصادر أن تحول الفصائل الأربعة هو الخطوة الأولى في المشروع الذي طرحه ميثم الزيدي، رجل الدين المقرب من السيستاني.

وكشفت المصادر أن طرح هذه الخطة لم يكن ممكنا لولا تزايد حظوظ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتفاوض الزيدي مع الكاظمي خلال الأيام الماضية، وحصل على تعهد بعدم تذويب فصائل الحشد الشعبي التي تنتقل طوعا من الهيئة إلى القوات المسلحة في أي تشكيل نظامي آخر.

وتتضمن الخطة تحديد مهلة أمام الفصائل التي ترغب بالانضمام إلى مكتب القائد العام كي تحسم أمرها، على أن تتخذ الحكومة قرارا باعتبار المجموعات التي تصر على الارتباط برئيس ميليشيا الحشد ميليشيا خارجة على القانون.