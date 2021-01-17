  • مباشر
اللغة

ضبط صواريخ في العراق.. عمليات التفتيش مستمرة

ضبط صواريخ في العراق.. عمليات التفتيش مستمرة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار لقرار الحكومة العراقية بسط الأمن وضبط السلاح المتفلت لا سيما الصواريخ التي تنتهك سيادة البلاد، أعلن جهاز المخابرات، اليوم الأحد، ضبط صواريخ في كركوك.

رغم الهزيمة.. خطر داعش يعود وهدفه العراق وسوريا سوريا رغم الهزيمة.. خطر داعش يعود وهدفه العراق وسوريا

وأوضحت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، أنه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 قوانة مدفع رشاش عيار 57، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات داعش.

إلى ذلك، تمكنت الشرطة اليوم أيضا من إلقاء القبض على أحد المطلوبين من عناصر داعش بعد نصب "كمين محكم" له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر منذ أشهر في عمليات التفتيش وملاحقة بقايا داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم، بعد أن سجلت عدة عمليات له مؤخرا.

وكان العراق أعلن في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، مروعا السكان ومنفذا إعداماته العشوائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!
شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد