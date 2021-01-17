ضبط صواريخ في العراق.. عمليات التفتيش مستمرة

في استمرار لقرار الحكومة العراقية بسط الأمن وضبط السلاح المتفلت لا سيما الصواريخ التي تنتهك سيادة البلاد، أعلن جهاز المخابرات، اليوم الأحد، ضبط صواريخ في كركوك.

وأوضحت مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، أنه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ، و14 قوانة مدفع رشاش عيار 57، و6 صواريخ متوسطة، و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و55 حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل إحدى الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات داعش.

إلى ذلك، تمكنت الشرطة اليوم أيضا من إلقاء القبض على أحد المطلوبين من عناصر داعش بعد نصب "كمين محكم" له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر منذ أشهر في عمليات التفتيش وملاحقة بقايا داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم، بعد أن سجلت عدة عمليات له مؤخرا.

وكان العراق أعلن في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، مروعا السكان ومنفذا إعداماته العشوائية.