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مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر

مفوضية الانتخابات العراقية
مفوضية الانتخابات العراقية (أرشيفية)

مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر

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دبي - العربية.نت

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اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021.

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إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".

وفي ديسمبر الماضي، كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد حدد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

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