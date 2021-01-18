  • مباشر
اللغة

خارجية العراق: الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة

(تعبيرية)

خارجية العراق: الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة

فؤاد حسين: الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لإنجاح الانتخابات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشدداً على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه حسين في مبنى وزارة الخارجية الأحد، حضره رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان خلف، حيث جرى بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذه السنة، وفق بيان وزارة الخارجية.

فيديو جديد لوالد الصحافي الإيراني زم: كذبوا علينا بشأن إعدامه إيران فيديو جديد لوالد الصحافي الإيراني زم: كذبوا علينا بشأن إعدامه

كما جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها. وتم بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية.

في هذا السياق قال حسين إن الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمراقبين لإنجاح الانتخابات.

من الاجتماع في مبنى وزارة الخارجية العراقية
من الاجتماع في مبنى وزارة الخارجية العراقية

من جانبه، شدد خلف على ضرورة تعاون جميع الوزارات ومؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاز خططها. وقدّم تقريراً عن الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية.

إلى ذلك حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية، كريم التميمي، ومستشار رئيس الوزراء، عبدالحسين الهنداوي، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة (يونامي).

اقتراح 16 أكتوبر

يذكر أنه في وقت سابق الأحد اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021.

غير أن اللجنة القانونية النيابية كشفت عن وجود معوقات فنية كثيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.

معوقات فنية

وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضي، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أضافت فاضل أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران
135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!

الأكثر قراءة

فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل فوربس: واتساب يتلقى هزيمة نكراء على يد بديل جديد مذهل
علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش علماء من ووهان يقرون: تعرضنا لعضات خفافيش
بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل بعد فيسبوك.. فضيحة واتساب المقبلة مع غوغل
بعد الأسماك والسلمون.. كورونا في المثلجات والآيس كريم! بعد الأسماك والسلمون.. كورونا في المثلجات والآيس كريم!
رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط رسالة ردع جديدة لإيران.. قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط
لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب! لا غنى لك عن التطبيق الأخضر.. انتبه من بدائل واتساب!

قبل أن تذهب

هل حظر تويتر على حساب ترمب خرقٌ لمبدأ حرية التعبير؟
هل حظر تويتر على حساب ترمب خرقٌ لمبدأ حرية التعبير؟

اكتشف المزيد