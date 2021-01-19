  • مباشر
اللغة

تحديد 10 أكتوبر موعداً للانتخابات النيابية المبكرة بالعراق

Iraq's Independent High Electoral Commission employee closes a ballot box at a polling station during the parliamentary election in the Sadr City district of Baghdad, Iraq May 12, 2018. REUTERS/Wissm al-Okili
من الانتخابات النيابية السابقة في العراق في 2018 (أرشيفية)
العراق والكاظمي

تحديد 10 أكتوبر موعداً للانتخابات النيابية المبكرة بالعراق

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يشدد على توفير موازنة مفوضية الانتخابات وتذليل كل العقبات التي تواجهها

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء إرجاء الانتخابات العامة إلى العاشر من أكتوبر المقبل.

وكان قد تقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو المقبل، أي قبل عام من موعدها الأصلي.

وكانت الانتخابات المبكرة مطلباً أساسياً للمحتجين المناهضين للحكومة الذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

من الاحتجاجات في نوفمبر 2019
من الاحتجاجات في نوفمبر 2019

وقُتل المئات في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بالفصائل المسلحة.

وقبل مصادقة مجلس الوزراء على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: "كنا قد حددنا موعد 6 يونيو للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد بناء على تعهداتنا بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تولينا المسؤولية".

وأضاف: "منذ اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة، وضعنا كل إمكانات الدولة في دعم مفوضية الانتخابات، ونعرف أنها مفوضية جديدة تضم قضاة محترمين وهي بحاجة إلى كل الدعم والمساندة".

موظفو مفوضية الانتخابات ينظمون الاقتراع وفرز الأصوات في الانتخابات الماضية في 2018
موظفو مفوضية الانتخابات ينظمون الاقتراع وفرز الأصوات في الانتخابات الماضية في 2018
العراق.. انفجارات العراق ميليشيات العراق العراق.. انفجارات "غامضة" في مواقع لميليشيا حزب الله

وشدد الكاظمي على ضرورة أن تكون الانتخابات "حرة ونزيهة وعادلة"، مضيفاً: "لذلك بذلنا كل الجهود في ضمان الأمن الانتخابي. وأقول بكل ثقة أن الحكومة قادرة يوم 6 يونيو على ضمان أمن الانتخابات عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر وتدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية استعداداً للانتخابات".

وأكد حرص الحكومة على "توفير موازنة المفوضية"، مضيفاً: "وجهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها". لكن المفوضية اقترحت تأجيل الانتخابات لأسباب "فنية مهمة".

وتابع: "شعبنا يستحق انتخابات مبكرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة.. وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات للتصدي لدورها التاريخي في هذه المرحلة من أجل إنجاح الانتخابات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد