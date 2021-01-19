  • مباشر
اللغة

العراق.. انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله

عنصر من ميليشيا حزب الله العراقي (أرشيفية)

العراق.. انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله

القيادة المركزية الأميركية نفت علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت مصادر "العربية/الحدث" إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.

أزمة وقود في صنعاء.. طوابير طويلة وسوق سوداء حوثية اليمن أزمة وقود في صنعاء.. طوابير طويلة وسوق سوداء حوثية

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

يذكر أنه حتى عام 2014، كانت جرف الصخر مأهولة بالسكان، لكن بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، منعت كتائب حزب الله السكان من العودة.

كما منعت ميليشيا حزب الله أي قوة عراقية أخرى بدخول جرف الصخر، التي تعتبر ملاذاً لأنشطة هذه الميليشيا، بما في ذلك تطوير الصواريخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خفايا كورونا لا تنتهي.. أعراض لا تخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. أعراض لا تخطر على بال!
عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف عاش قلقاً ولم يترك وصية.. ابن إلياس الرحباني يكشف

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
بريطانيا والموجة الثانية.. فيروس بمعالم جديدة! بريطانيا والموجة الثانية.. فيروس بمعالم جديدة!

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد