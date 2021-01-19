العراق.. انفجارات في مواقع لميليشيا حزب الله

وقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت مصادر "العربية/الحدث" إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.

من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

يذكر أنه حتى عام 2014، كانت جرف الصخر مأهولة بالسكان، لكن بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، منعت كتائب حزب الله السكان من العودة.

كما منعت ميليشيا حزب الله أي قوة عراقية أخرى بدخول جرف الصخر، التي تعتبر ملاذاً لأنشطة هذه الميليشيا، بما في ذلك تطوير الصواريخ.