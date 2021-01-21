عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي غرب بغداد

بعد ساعات من تفجير مزدوج هز العاصمة العراقية، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الخميس، عن وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدف رتلا للدعم اللوجيستي تابعا للتحالف الدولي في أبو غريب غربي بغداد.

وأسفر الانفجار عن إصابة أحد عناصر شركة أمنية.

أتى ذلك على الرغم من تأكيد القوات الأمنية خلال الأيام الماضية، استمرار حملتها في العاصمة من أجل السيطرة على السلاح المتفلت.

ويأتي هذا الاستهداف الذي يضاف إلى استهدافات عدة سابقة طالت آليات للتحالف خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، كان آخرها كتائب حزب الله قبل فترة، وميليشيات النجباء أيضاً، للحكومة بالسعي إلى إخراج القوات الأميركية المساهمة في التحالف الدولي من البلاد.

يذكر أن وكالة الاستخبارات كانت أعلنت مطلع يناير أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.