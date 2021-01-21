مجزرة بغداد.. أمر بإعفاء قيادات أمنية استخبارية كبيرة

بعد المجزرة التي هزت وسط العاصمة العراقية بغداد، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء الخميس بإعفاء قيادات أمنية استخبارية كبيرة وإحالتهم للتحقيق، وفق مصدر أمني.

من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، لـ"العربية"، أن "العملية الإرهابية في بغداد كانت نتيجة خرق أمني".

وأضاف المحنا أن "الأمن أحبط سابقاً العشرات من العمليات الإرهابية في البلاد"، لافتاً إلى أن "العمليات الإرهابية كانت بعيدة عن مراكز المدن".

يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مكتظة ببغداد الخميس، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 110.