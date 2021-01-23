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الأمن العراقي ينفذ 3 عمليات ضد داعش.. واعتقال إرهابي

عناصر من القوى الأمنية العراقية (أرشيفية- فرانس برس)

الأمن العراقي ينفذ 3 عمليات ضد داعش.. واعتقال إرهابي

العملية الأولى في الرضوانية غرب بغداد وتم اعتقال إرهابي ينتمي لداعش والثانية والثالثة في الفلوجة والكرمة وتم القبض على عنصرين

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دبي - العربية.نت

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بعدما شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الاستنفار الأمني، وملاحقة المتورطين في المجزرة الدامية التي هزت بغداد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، السبت، عن تنفيذ 3 عمليات أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت فجر الجمعة.

كما أوضح أن العملية الأولى في منطقة الرضوانية غرب بغداد وتم اعتقال إرهابي ينتمي لداعش والثانية والثالثة في الفلوجة والكرمة وتم القبض على عنصرين.

يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق شعبية بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية الخميس، ما أدى إلى مقتل 32 وإصابة أكثر من 110 أشخاص بجروح.

من تفجير بغداد الانتحاري (فرانس برس)
من تفجير بغداد الانتحاري (فرانس برس)

جهد استخباراتي مكثف

بدوره، أوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي أن عملية أمنية واسعة جارية ضد السلاح المتفلت والجريمة المنظمة وداعش أيضا.

كما شدد في اتصال مع العربية على أن هناك جهدا استخباراتيا مكثفا لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات الصاروخية.

وكانت 3 صواريخ سقطت فجرا في محيط مطار العاصمة العراقية محاولة استهداف قوات أميركية متمركزة في المنطقة، في أول اعتداء من نوعه في عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

ومنذ مدة طويلة تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنوداً أميركيين، فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة.

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