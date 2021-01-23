واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الخضراء

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، السبت، تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء في بغداد.

إلى ذلك، قالت السفارة في بيان، إن الدعم يشمل "تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وأضاف البيان "قدم العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية".

تعزيز التعاون

وتابع أن "هذا التسليم يمثل إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية".

وفي ديسمبر الماضي، أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد.

كما أكدت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة والتي يقع فيها مقر السفارة.

وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.