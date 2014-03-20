طائرة أميركية استطلعت 4 ساعات ولم تعثر على أي حطام

لم تعثر طائرة أميركية متقدمة طوال جولة استطلاع دامت 4 ساعات، اليوم الخميس، على أي حطام في المكان الذي أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن قمراً اصطناعياً رصد فيه جسمين كبيرين قد يكونان عائدين للطائرة الماليزية المختفية.

شبكة "ايه. بي. سي.نيوز" الأميركية نقلت الخبر الذي طالعته "العربية.نت" في موقعها الإلكتروني عن مسؤولين أميركيين أخبروا أن الطائرة، وهي طراز P-8A posidon للدوريات البعيدة المدى ومضادة للغواصات، لم تعثر على أي دليل على وجود الجسمين في منطقة مائية بعيدة في المحيط الهادي 2300 كيلومتر عن ولاية غرب أستراليا، فعادت إلى قاعدة جوية في مدينة "بيرث" عاصمة الولاية.

وباستطاعة P-8A posidon مسح منطقة تزيد مساحتها على 16 ألف كيلومتر مربع في جولة استطلاع كاملة، بحيث تقوم بتصويرها بالكامل في 4 ساعات. مع ذلك، فما زالت تستطلع المنطقة طائرات أسترالية ونيوزيلندية أرسلتها حكومتا البلدين، وحتى السادسة بعد ظهر الخميس بتوقيت الغرب الأسترالي، أي حين كانت الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، لم يرد من أي منها خبر عن العثور على الجسمين أيضا.

وأرسلت أستراليا 4 طائرات، طراز "لوكهيد بي-3 أوريون" المتطورة أيضا، إلى المنطقة التي رصد فيها القمر الاصطناعي الأسترالي الجسمين، والتي يعتقد أن عمق المياه فيها يتراوح بين 4 إلى 7 آلاف متر، علما أن سفينة للصيد كانت بالقرب توجهت أيضا إلى المنطقة، لكنها لن تصل إلا صباح الجمعة على أبعد تعديل.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، ذكر أمام البرلمان أن سلطات الأمن البحرية تلقت معلومات "جديدة وذات صدقية استنادا على معطيات من الأقمار الاصطناعية عن أجسام قد تكون مرتبطة بعمليات البحث". وعلى الأثر توجهت طائرات إلى المنطقة لتتفحصها من أقرب مسافة ممكنة.

ومن ماليزيا، صدر ما يشير إلى تضارب في التواريخ، ففي مؤتمر صحافي مشترك في كوالالمبور، اليوم الخميس، أجاب رئيس سلطات الطيران المدني في ماليزيا، أزهر الدين عبدالرحمن، عن أحد الأسئلة بقوله عن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي الأسترالي: "إنها صور تم التقاطها باكرا اليوم"، في إشارة إلى الخميس، بحسب ما قرأت "العربية.نت" مما نقلته شبكة "ان.بي.سي.نيوز" الأميركية.

لكن صحافيين أخبروه أن تاريخ صور القمر الأسترالي هو 16 مارس الجاري، أي السبت الماضي، وليس 20 مارس، فرد وقال: "لم أكن أعرف هذه المعلومات"، وتدخل وزير النقل الماليزي، هشام الدين حسين، فشرح قائلا: إن الصور التقطها القمر الأسترالي في عطلة الأسبوع "لكننا تسلمناها اليوم الخميس".

كما بثت وسائل إعلام أسترالية أن إحدى الطائرات التي أرسلتها أستراليا للاستطلاع عادت أيضا إلى قاعدتها الجوية في مدينة "بيرث" بالنتيجة التي سبقتها إليها نظيرتها الأميركية: خالية الوفاض من العثور على أي حطام.